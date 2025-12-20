影／因應北捷攻擊案 彰警強化歲末演唱會維安

▲有鑑於北捷發生隨機攻擊案件，彰化分局為確保歲末演唱會活動期間民眾安全，事前即強化各項維安勤務部署，提升警力配置與應變能量。（圖／彰化警方提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】有鑑於北捷發生隨機攻擊案件，彰化分局為確保歲末演唱會活動期間民眾安全，事前即強化各項維安勤務部署，提升警力配置與應變能量。

彰化分局表示，活動期間將增派警力加強會場內外巡守，提高見警率，並結合警察、消防、醫護及保全單位建立聯防機制，預置救護車及消防車，同時設置前進指揮所統一指揮，強化即時通報與快速處置能力。

▲有鑑於北捷發生隨機攻擊案件，彰化分局為確保歲末演唱會活動期間民眾安全，事前即強化各項維安勤務部署，提升警力配置與應變能量。（圖／彰化警方提供）

廣告 廣告

另因應人潮與交通需求，將於中興路與介壽北路口、師大路與寶山路口等重點路段實施交通管制，並於彰化火車站等交通重要樞紐加強警力部署與巡守，全力維護活動秩序與民眾安全。

彰化分局強調，將持續嚴密掌握現場狀況，落實各項安全維護作為，確保活動順利進行，讓民眾安心參與、平安返家。