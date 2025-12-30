影/因應解放軍突襲軍演 澎防部展開戰備偵巡演訓

解放軍無預警宣布「正義使命-2025」對台進行環島軍演。對此，澎防部戰備部也進行戰備偵巡演訓，在接獲命令後，機動前往執行重要目標防護演練。澎防部指出，將透過實兵、實地、實車的方式，深化戰場經營，展現裝甲部隊強大的機動能力與作戰力。

澎防部進行戰備偵巡演訓。（圖／中天新聞）

澎防部指出，部隊接獲命令後，立即機動前往執行重要目標防護演練。透過實兵、實地、實車的方式，深化戰場經營，展現裝甲部隊強大的機動能力與作戰力。

澎防部進行戰備偵巡演訓。（圖／中天新聞）

部隊抵達重要目標區後，隨即進入戰術位置，藉由模擬實況操演，熟稔作戰地區周遭環境與機動路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。

廣告 廣告

針對正義使命軍演，澎防部強調，全體官兵均維持高度戒備，秉持「隨時待命、立即作戰」之精神，將演訓場景即時轉化為實戰準備。透過戰備偵巡演練，部隊不僅能強化在緊急狀態下的反應速度與指揮調度，更能有效驗證部隊平戰轉換能力，展現國軍守護家園的決心與堅實戰力。

延伸閱讀

蔡裕明/中共環台軍演：封鎖、臨戰之新常

粉專嗆民進黨靠「抗中保台」執政 卻讓台灣面臨封鎖危機

圍台軍演！高嘉瑜：還好我們還有米粉湯 網友敲碗要她唱歌回擊