影》國共論壇重啟？ 鄭麗文：若有「鄭習會」絕對公開透明

鄭麗文今公開受訪。（取自中時新聞網直播）

傳出停辦一段時間的國共論壇將於27日至29日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑領隊。針對此消息，國民黨主席鄭麗文今（10日）下午表示，所有相關未來有具體的進度或活動，乃至於大家非常關心的「鄭習會」，只要有具體結論，一定會第一時間向大家報告跟說明，絕對不會祕密地進行；她也提到，大家不需要多方揣測，或編很多故事、行程、做聯想。

針對國共論壇，鄭麗文今下午公開說明，擔任黨主席之後，一直不斷向大家報告，推動兩岸對話、和解、融冰、交流，希望能夠為兩岸和平開出一條新道路，自從就任以來，我方的感受，兩岸交流對話溝通目前的感覺是非常暢通的，也感受到對岸相對釋出了誠意和善意，也希望兩岸交流的活動能夠開始積極推展，所有相關未來有具體的進度或者是活動，乃至於大家非常關心的「鄭習會」，只要有具體的結論，她一定會第一時間向大家報告跟說明，絕對不會祕密地進行，一定會公開向大家透過記者會報告，大家可以不需要多方揣測，或者編很多故事，也編行程做聯想，其實大可不必。

鄭麗文表示，目前溝通進度就是希望能夠在很多重要前瞻性議題上面，如同她一再宣示的，對兩岸乃至於國際社會重大議題可以進行著手，例如零碳社會、氣候變遷、節能減碳、防災，這些對於兩岸都非常重要，在台灣有非常專業團隊，而台灣作為太平洋島嶼，對於氣候變遷首當其衝，也是關注議題，另外有少子化、老年化，大健康也是兩岸共同關心，如何跟AI結合，如何能夠讓少子化、老人化問題得到完整社會福利制度、相關配套，希望互相學習交流，還有能源問題，台灣一直深受其苦，希望相關議題進行交流，可以交流的前瞻性議題很多，智庫也積極準備，希望未來能夠跟對岸最進步單位交流，一切都在積極準備當中。

鄭麗文進一步說，兩岸非常重視青年、婦女交流，各種議題都希望未來能夠互相了解對話，甚至在重大議題上有合作可能，共同提出最新解決方案，造福兩岸社會，另外台灣平常可能遇到問題，包含相關產品能否有綠色通道銷往大陸，兩岸交流受阻、觀光業受到打擊，還有台商在大陸遇到種種問題，都希望能夠得到國民黨協助，也非常願意為民喉舌，為產業代言進行溝通，這些都是努力目標。

