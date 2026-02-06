(影)國台辦嗆「新台幣沒孫中山」梁文傑反擊：人民幣為何不放？台灣的事不用對岸操心

[Newtalk新聞] 中央銀行啟動新台幣鈔券改版，新版設計不再納入孫中山等政治人物，引發中國國台辦強烈反彈，怒嗆「民進黨當局」刻意推動新台幣紙鈔「去孫中山化」，目的是要推動「去中國化」，形塑台獨意識形態這種包藏禍心的政治操弄是數典忘祖、令人不齒。對此，陸委會副主委梁文傑回擊，若中國對孫中山這麼尊重，人民幣為什不放？「台灣自己的事，不用對岸操心」。





梁文傑5日在陸委會記者會上表示，他很訝異新台幣改版，孫中山不在新台幣上這件事，國台辦會視為是「去中國化」的問題，大部分的台灣人不會這麼想，台灣社會從來沒有「去中國化」的問題，台灣保存的文化底蘊比中國深厚很多。

「我們有最好的溫良恭儉讓傳統，我們沒有搞過文革、沒有搞過破四舊立四新，也沒有把媽祖廟、孔廟都燒掉」，梁文傑直言，「整天說我們『去中國化』，這是胡攪蠻纏」，孫中山先生在不在新台幣上，這是我們台灣自己的事，不用對岸操心。





梁文傑提及，20年前，中國人大有些政協委員曾提案，要把孫中山放在人民幣上，如果對岸對孫中山這麼尊崇，你們人民幣為什麼不放孫中山？現在的人民幣上面全部都是毛澤東，毛澤東他是批孔揚秦、攻擊傳統文化不遺餘力，那他能代表中國人嗎？





梁文傑強調，不要把政治人物跟去不去中國化這件事情連在一起，這事情講下去就很沒意思啊，我們小時候1000元台幣上是蔣中正總統，後來拿掉了，大家還不是用得好好的，所以台灣人不會這樣去看這個事情。

