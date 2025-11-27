影/國台辦警告別玩火！張延廷曝賴清德走刺激路線：他可有3個獲利

總統賴清德26日召開並親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，稱對岸以2027年完成「武統台灣」為目標，政府將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算。國台辦痛批，此舉是「引戰毀台」，警告賴別玩火。對此，其中前空軍中將副司令張延廷直言，賴清德這樣做是在走「刺激路線」，咬定大陸不可能動武，這樣他就會有3個獲利。

其中前空軍中將副司令張延廷。（圖／中天新聞）

對於賴清德26日的說法，大陸國台辦今（27）日傍晚回應，痛批相關方案為窮兵黷武、禍台殃民的「引戰方案」、「毀台方案」，並以「不要玩火」警告賴清德，稱鋌而走險只會自掘墳墓。

廣告 廣告

國台辦發言人陳斌華發布長篇「答記者問」，直指賴清德言論充滿敵意與對抗，批評其「台獨」立場頑固不化，形容其行徑為激進冒險、肆意挑釁，指控其「賣台害台」變本加厲。

國台辦發言人陳斌華。（資料照／中國台灣網）

對此，退役中將張延廷今日上中天新聞政論節目《鄭亦真辣晚報》發表看法。主持人鄭亦真提到，賴清德昨天的言論，國內男性都在關注，因為男生一定都會緊張，自己會不會第一個被徵召之類的，後來總統府淡淡一句回應「錯誤的片面解讀」，但賴的確談到新增1.25兆國防預算，很多人都一頭霧水，到底要買什麼啊？

張延廷回應，這樣國防預算大幅增加，對我們必定會造成嚴重的排擠作用。他提到國內還有好幾個基金面臨破產、長照預算也沒增加、國軍志願役加給在哪？尤其現在士兵缺的很嚴重，大約5萬多人，然後現在這麼多志願役的還提前退役，這些人都留不住，怎麼辦呢？

張延廷直言，他認為賴清德現在走「刺激主義」路線，反正就是刺激大陸就對了。因為刺激主要，讓大陸的和平破功，就是不讓它和平，賴清德就一直刺激，咬定對岸不可能動武，你從賴清德先前的文告，以及平常的講話就可以發現。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

至於賴清德這樣做，張延廷認為他會有3個獲利。首先，可以掩飾貪腐；他成為抗中保台英雄，因為要讓台灣建國，所以就需要錢，這樣是否能從中撈一些、趁機上下其手？你看中南部很多民進黨支持者，就有那種讓賴清德貪腐可以幫忙建國的想法存在。

張延廷指出，至於第2個獲利則是軍購和軍售，裡面的款項只要任何一件，就可以讓你吃十代不完，你看買了6千億新台幣，拿10%就有6百億的建國基金，你拿這些錢選總統絕對穩上，軍火利益可說是一本萬利。

況且打著抗中保台旗號，就看你立法院國民黨和民眾黨支不支持，因為這是要愛國保台，所以大家都通過，接著就拿這些錢去買。至於這是否台灣國防急需？不重要，重要的就是我要有錢啊！

張延廷分析賴清德的武統說是在走刺激路線，可讓他從中3個獲利。（資料照／中天新聞）

張延廷還說，美國這些庫存這麼多，但這些頂多撐個5年就準備報廢，現在剛好全給你，這樣美國庫存清空，錢也賺了，那這樣是不是美國獲利？另外我們這邊軍售都很清楚，這都有回扣、佣金、仲介費等，那到了誰的口袋？是到了國民黨還是民眾黨，相信大家都很清楚。

至於第3個獲利，美國是軍工複合體，透過這些軍售，美國這些軍工複合體是不是就賺錢，那會不會回饋到參議院和眾議院？會的，那這樣美國是不是就會支持。所以現在打這個牌，他有3個獲利，為何不做？結果台灣老百姓苦哈哈，包括全民健保赤字，那是會倒店的，明年9千多億新台幣的全民健保，錢不夠了。

延伸閱讀

賴清德砸1.25兆軍費國台辦嗆窮兵黷武！蔡正元：若達GDP5%恐通膨

賴清德談陸武統論說法反覆 陳菁徽：布局芒果乾2.0

影/吳怡農選台北市長？郭正亮提2件事打槍 點名徐國勇空降參選