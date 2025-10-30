影/「國境之南」滴水不漏 高雄外海攔截133噸不明肉類

全台戒備非洲豬瘟疫情！內政部警政署保安警察第三總隊以及海巡署接獲線報，在高雄港西南方海域有人私運133公噸來源不明之冷凍肉類和菸品，立即主動出擊積極查緝並成功攔截。

不明肉類。（圖／中天新聞）

保三總隊今天發布新聞稿表示，接獲情資，某外籍雜貨輪以載運「凍品」（冷凍貨物）為掩護，從事不法走私活動。專案小組隨即報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，整合警政、財政、海巡、關務及防檢等跨單位力量，嚴密監控該輪動態，於114年10月24日清晨6時30分許，在高雄港西南方海域成功登檢，主動出擊積極查緝，成功攔截私運的133公噸來源不明冷凍肉類以及107萬7000包走私菸品，市值逾4000萬元。

廣告 廣告

內政部警政署保安警察第三總隊以及海巡署接獲線報，成功攔截於高雄港私運的133公噸來源不明之冷凍肉類、107萬7000包走私菸品。（圖／中天新聞，下同）

保三總隊強調，政府將持續加強海空邊境的聯合查緝，對任何試圖以走私方式破壞國家防疫網、危害國民健康及社會安全的行為，將採取零容忍態度，確保邊境安全滴水不漏。

延伸閱讀

影/內湖公車爆胎「刮到」千萬保時捷 網：司機應該當場去世

北投麻將協會掩護賭場 警突襲逮28賭客、查扣15萬賭資

影/基隆中山隧道「黑衣鬼影」 監視器揭3屁孩裝神弄鬼