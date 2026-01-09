影》國姓咖啡節首度移師冬日！喝咖啡玩樂園抽iPhone、黃金

南投國姓咖啡節24日在橋聳雲天綠雕園區登場，國姓鄉長邱美玲邀民眾來喝咖啡、採水果、抽iPhone 17及黃金等大獎。（楊靜茹攝）

「南投國姓咖啡節」24日、25日在橋聳雲天綠雕園區登場，不僅有咖啡飄香，也有蜜棗、草莓、砂糖橘等豐富農產展售，活動期間推出免費「農遊採果體驗」，每天限額20人。國姓鄉長邱美玲說，邀民眾帶孩子來橋聳雲天親子樂園放電，還能喝咖啡，買農特產，消費集點抽iPhone 17、純金的黃金咖啡豆等大獎。

國姓鄉的咖啡栽種面積約75.5公頃，是南投縣主要的咖啡產區，因此國姓鄉公所年年舉行全國咖啡烘焙、評鑑等賽事，提升在地咖啡品質，也舉行「南投國姓咖啡節」推廣國姓咖啡，邱美玲9日在南投縣政府主持「南投國姓咖啡節」宣傳記者會，縣府參議陳瑞慶、南投市長張嘉哲、南投縣議員簡千翔及林儒暘、立委馬文君辦公室執行長楊樹煌等人共襄盛舉。

南投國姓咖啡節24日、25日登場，消費集點可以抽純金的黃金咖啡豆等大獎。（楊靜茹攝）

「南投國姓咖啡節」9日在南投縣政府舉行宣傳記者會。（楊靜茹攝）

「南投國姓咖啡節」24日、25日登場，活動期間推出免費「農遊採果體驗」，每天限額20人。（楊靜茹攝）

邱美玲說，南投國姓咖啡節邁入第11年，以往都在暑假期間登場，不過夏天容易有午後雷陣雨，因此首度將活動挪至農曆春節前登場，搭配鄉內砂糖橘、草莓、蜜棗等豐富農產產季，且橋聳雲天綠雕園區新增很多體能挑戰設施，邀民眾走進產地，體驗採果、喝咖啡、玩樂園、買伴手禮，消費集點抽iPhone 17、純金的黃金咖啡豆等大獎。

向陽咖啡莊園、國姓咖啡產銷班長林言謙表示，國姓咖啡園位於海拔300公尺至1000公尺，不同海拔呈現不同的咖啡風土滋味，如海拔300公尺至500公尺形成堅果、可可、巧克力等調性，海拔高一點就產生花香、水果風味，歡迎民眾來參加咖啡節，逐攤品咖啡，採買自己喜愛的咖啡回家或送禮。

佳芳咖啡詹清喨強調，每家莊園的咖啡風味都不盡相同，邀喜歡咖啡的民眾別錯過，咖啡節期間能盡情試飲，相信活動在農曆春節前登場，有助於提高各項農特產銷量。

