(影)國會助理當面抗議 陳玉珍猛挨轟認修法不周延

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍領銜提案助理費除罪化，遭直指傷害助理權益，並有立委自肥疑慮，引發國會助理群體抗議，國會助理今（12日）於立法院正門發動陳情抗議，陳玉珍也現身面對，遭助理激動抨擊，在陳玉珍發言過程中，助理不斷抗議呼喊｢撤回提案」。讓陳玉珍忍不住說：「他們只是想鬧場啦」。





數十名國會助理上午集結後，當面對著陳玉珍呼喊：「請委員撤回提案」、「保障助理勞動權」等訴求。陳玉珍以微笑面對，等待助理呼喊口號後，先是發問：「我可以說了嗎？可以和我說明了嗎？你們牌子舉起來，我一一回覆這些訴求？」反引起助理們的不滿：「訴求都講過了會不知道嗎？」陳玉珍則請現場圍拍的媒體先後退，讓她正面面對助理們的訴求。

陳玉珍接著說，她的助理跟她的家人、兄弟姊妹一樣。但該段發言隨即引發助理們的怒火，繼續高喊：「撤回提案」，陳玉珍則埋怨：「他們只是想鬧場啦」。





在無視助理的抗議聲下，陳玉珍繼續說，立委在國會非常需要助理的協助，尤其助理都是專業的，法學素養也好，在各方各面提供他們協助，今天立法院助理費的討論案引起這麼大的迴響，從某個層面來講是一個正面的事情。





陳玉珍坦言，他們今天討論助理案，不是要讓這變成一個政黨鬥爭，他們要利用這個契機，真正改善助理的權益，比如說：民進黨執政在立法院多數的那8年，完全沒有任何有關助理權益的修法，那今天她在提案的過程中，也許是不夠周延，沒有仔細詢問助理的意見。





陳玉珍表示，但他們應該做的，立法院的立法過程中，一個立委的提案只是一個提案，第一個方法，各個立委都可以再提出各自的辦法；第二個方法，在討論過程中，請你們（助理）的委員提出修正動議。





陳玉珍說，在這個對話的過程中，她是很開放的，願意開大門走大路，他們就到立法院紅樓公開討論，有什麼有關助理權益的部分，他們公開討論並納入意見...。但在陳玉珍談話過程中，助理們不斷抗議並呼喊：「撤回提案」。陳玉珍則說，這樣吵、這樣對立沒有辦法解決問題，他們就是認真來討論案子，把大家認為不周延的案子修正起來，才會得到好的結果。





陳玉珍更稱，至於中間有任何汙衊，他們也承受，他們真正要幫助理做事情，真正要幫助理提出比較好的法案，如果大家對於有關立委自肥的內容，他們可以修改，這個沒有問題。她在這裡跟大家保證，助理的權益一定會獲得保障，他們一定會把助理要的權益全部寫進來，大家到時候來看。

