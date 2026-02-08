(影)國民黨三月底提名太晚？何欣純：盧秀燕個人的政治利益算計

[Newtalk新聞] 國民黨中央敲定要在3月底之前決定台中市長提名人選，台中市長盧秀燕覺得太晚了。民進黨提名的台中市長候選人何欣純今（8）日上午到向上市場發送春聯時受訪時說，「這都是盧秀燕個人的政治算計。」





何欣純被問到如何看待國民黨江啟臣與楊瓊瓔的「姊弟之爭」，以及台中市長盧秀燕對初選期程有意見，認為3月底太晚。何欣純說：「這本是國民黨自己內部的事，如何訂遊戲規則，他黨的事我無法評論。」





何欣純又說：「我想市民比較在意的是，對這個城市的政見之爭、理念之爭，絕對不是要這樣子的政治秀姊弟之爭，包含盧市長為什麼要那麼急？我想都是在做個人利益算計，不是市民之福，我認為還是要回歸開大門，走大路，能夠把台中這個城市大步一起推著向前進步，還有能夠讓台中市民的福祉受到最好的照顧，這個才是符合市民所想望，而那個最佳的市長人選市長就是何欣純。」

媒體問賴總統從12月以來到台中多達5次，對於總統如何力挺有何看法？何欣純說：「應該是他特別關心台中市的發展，我們認為台中市事實上面臨了很多問題，那我也很多次的跟總統是到台中的市政未來的願景，還有很多的重大建設需要中央與地方一起合作，過去看到中央挹注很多資源在台中市，但對現在的盧市長而言，好像處處都針對中央，一再說中央不支持台中，其實那是錯誤的，這是很荒謬的。」





何欣純說：「總統來那麼多次，事實上就是在告訴大家，他真的很關心台中市，他真的很重視台中城市的發展，當然對於年底的選舉也是重中之重，決戰中台灣，所以不僅僅他常來台中，是像他昨天也去南投，前幾天也多次去彰化，包括中彰投苗，對總統、主席來講都是很很重要的。」

