影／國民黨下屆台中市未定已現裂痕 江啟臣呼應盧秀燕說法

國民黨下屆台中市長參選人未定，雙方支持者已出現裂痕， 台中市長盧秀燕昨天說國民黨中央要在三月底才完成民調，時間太晚，爭取選台中市長的立法院副院長江啟臣今天在沙鹿市場拜票，他呼應盧秀燕說法，他說這是基層現在的焦慮，時間有點晚，他希望相關提名作業愈快愈好，底定人選，讓基層安心。

立法院副院長江啟臣今天在立委顏寛恒陪同下到台中沙鹿市場送春聯、拜票；被問到盧秀燕說三月底完成民調太晚，江啟臣表示，這是很多支持者的看法和心聲，昨天台中市長盧秀燕提到，現在才二月初，要到三月底民調，快二個月時間，基層的焦慮，時間有點晚，他希望相關提名作業愈快愈好，底定人選，讓基層安心，大家快啟動選舉相關準備工作。

他說到目前為止，自己沒接到黨中央相關電話或通知，被問是否接受協議？他說自己是簽署這個協議，簽署任何東西都很謹慎，相信這只協議題有效的，白紙黑字內容大家很清楚，應該回到協議內容進行相關提名作業，在沒有爭議狀況下盡速完提名作業，不要讓這種爭議讓人家見縫插針，造成干預干擾，讓作業可以順利，不要讓這種爭議阻礙未來團結；

媒體問他這種爭議是否已出現爭議，江啟臣說，他已針對黨中央發表訊息和內容有出入部分，他已提出聲明。

江啟臣本月6日在臉書發表嚴正聲明指出，他基於尊重黨中央，第一時間收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，然2月6日黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。」，已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

另楊瓊瓔委員所發布之新聞稿提到，「經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，首先澄清他除於1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向本人確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

此無疑為對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，致民調結果失真。黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

