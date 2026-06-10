影／國民黨員林市長初選升溫 凃俊任展現基層實力拚民調出線

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▲員林市長參選人凃俊任今日下午舉辦「員林市長初選團結座談會」，現場吸引超過二千名鄉親到場力挺，展現多年深耕地方的基層實力。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】國民黨員林市長初選升溫，縣議員凃俊任、劉惠娟兩位參選人將採全民調提名，而日前完成黨內登記的市長參選人凃俊任，今（10）日下午舉辦「員林市長初選團結座談會」，現場吸引超過二千名鄉親到場力挺，展現多年深耕地方的基層實力，並提出「健康都會、宜居城市、領航旗艦」三大願景，強調將以更前瞻的治理思維，帶領員林邁向新世代典範城市。

凃俊任表示，今天真的非常高興，超過2000位員林市鄉親參加他的初選團結座談會。這次參選市長的理念很簡單，就是希望讓員林成為一座更幸福、更快樂、更有溫度的城市，讓長輩生活更安心、年輕人擁有更多發展機會，也讓孩子看見未來。

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▲凃俊任表示，這次參選市長的理念很簡單，就是希望讓員林成為一座更幸福、更快樂、更有溫度的城市，讓長輩生活更安心、年輕人擁有更多發展機會，也讓孩子看見未來。（圖／記者林明佑攝）

凃俊任也再次懇請鄉親支持，並表示本週五、六、日（6月12日至14日）晚間6點至10點若接到民調電話，請大家唯一支持凃俊任，讓他有機會為最愛的故鄉打拚，攜手打造更美好的員林。

▲凃俊任也再次懇請鄉親支持，並表示本週五、六、日（6月12日至14日）晚間6點至10點若接到民調電話，請大家唯一支持凃俊任，讓他有機會為最愛的故鄉打拚，攜手打造更美好的員林。（圖／記者林明佑攝）

凃俊任指出，員林市是彰化核心，也是中部最具發展潛力的城市之一，但近年接連發生毒駕肇逃、暴力犯罪及環境破壞等事件，顯示市政治理有必要更全面、更具前瞻性。他強調，參選不只是提出政見，更是對市民的一份責任與承諾。

在「健康都會」方面，凃俊任主張打造安全、綠色、智慧生活網絡，包括建立智慧交通監控系統，運用AI及大數據分析強化酒駕、毒駕防制，並推動「綠色醫療網」，串聯醫院、診所及社區健康中心，強化預防醫學、長者照護及慢性病管理；同時加強城市綠化與環境監測，杜絕非法棄置及污染行為，營造健康生活環境。

針對「宜居城市」，凃俊任提出社區更新與公共美學、智慧治安、教育文化均衡及休閒建設等方向。他表示，將推動老舊社區改造，提升公共空間品質，並導入智慧治安系統，強化犯罪預防與快速反應能力；同時打造學習型城市，充實教育與文化資源，並完善交通網絡及休閒運動設施，提升市民生活品質。

至於「領航旗艦」願景，凃俊任希望將員林定位為中部重要核心城市，推動數位治理平台及智慧公共服務，吸引創新產業與青年創業進駐，並整合南北彰化交通資源，強化交通樞紐功能。此外，也將結合員林歷史底蘊與產業特色，發展文化觀光與城市品牌，提升城市競爭力。

凃俊任強調，這三大願景不僅是選舉政見，更是對員林市民的承諾，若他能順利當選市長，必將員林市打造為健康、宜居、領航的城市典範。