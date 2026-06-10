影/國父紀念館前3車連環撞 小黃追撞2貨車幸無人傷

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台北市今（10）日中午發生一起連環追撞事故，一輛計程車行經國父紀念館前時，疑未保持安全車距，猛烈撞擊前方兩輛自小貨車，所幸事故僅造成車損無人受傷。

計程車不慎追撞前方2部貨車。（圖／翻攝畫面）

警方調查，洪姓男子（48歲）中午12時許駕駛計程車，沿光復南路南往北方向行駛，車頭不慎撞擊前方同向行駛、由卓姓男子（60歲）駕駛的自小貨車車尾，強大的撞擊力道導致卓男的貨車向前推撞，再撞上前方郭姓男子（36歲）駕駛的另一輛自小貨車。

2台貨車遭追撞幸無人傷。（圖／翻攝畫面）

車禍造成3部車受損，所幸3名駕駛皆未受傷，轄區信義分局警方獲報立即派員到場，經檢測3名駕駛酒測值均為0且無毒駕情事，警方依規定完成事故紀錄，詳細車禍原因與肇責歸屬，仍有待進一步調查釐清。

廣告 廣告

警方呼籲，駕駛人行車時應隨時注意前方路況，並務必保持安全車距，以防範突發狀況、避免交通事故發生。

更多中天新聞網報導

運匠看過來！政府出重手加碼補助 計程車油貼衝1.5萬

影/北市醉男拒付嘔吐費毆運將！網封：拳願信義場

新北市120處公有停車場6/1起試辦「計程車午間免費停車」