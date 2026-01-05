(影)國立大學首創 中興大學員工子女托嬰中心開幕

[Newtalk新聞] 國立中興大學創國立大學之首，爭取衛生福利部計畫補助，投入逾千萬元在校內設立「員工子女托嬰中心」，今（5）日正式開園，招收60名0至2歲嬰幼兒，提供安全、優質且專業的托育服務。





中興大學表示，托嬰中心招生採優先順位制，以興大現任教職員工子女為第一優先，餘額則提供一般民眾報名。招收對象為未滿2歲之嬰幼兒，若於2歲前入托，依法最長可收托至未滿3歲。另托嬰中心以分齡照護收托方式設置森林、藍鵲、天鵝及百合四個班別，共正取60名，有助提升幼兒日常生活能力與學習發展，也能讓保育員提供更精緻、適齡的照護內容。

托嬰中心採準公共化托育制度，收費依政府規範，學校針對校內不同順位申請者提供每月500至1000元的優惠，家長亦可依資格申請衛福部及台中市政府托育補助，有效降低家庭托育負擔，家長亦可就近接送照護。。





興大詹富智校長表示，托嬰中心的成立不僅回應《性別平等工作法》的精神與教職員工對托育的高度需求，更象徵學校推動友善職場與家庭支持政策的重要里程碑。打造「安全、安心、安穩」的托育空間是校內同仁共同的期許，未來學校也將持續強化育兒支持網絡，讓同仁安心兼顧家庭與工作。





硬體規劃上，興大採取高於坊間機構的安全規格，全面翻修小禮堂廂房1-2樓及前廣場，空間設計以友善動線與使用者需求為核心，打造4間分齡教室，購置新式照護設備及教具，同時設有寬廣的戶外草坪活動區及獨立專業廚房。安全配備高於坊間標準，包含獨立消防自動排煙系統、紫外線消毒燈、收音監視器全場域覆蓋、雙側通風採光等，確保每一處空間都以孩子安全為最優先考量。興大也有最佳的傳染病防疫專家與團隊，共同守護園區孩童的健康。





在營運與師資上，經公開評選，委由國內經營托嬰中心歷史最悠久、規模最大的社團法人新北市嬰幼兒托育協會負責營運，該協會承辦國內逾30家公私立部門的托嬰中心，具備豐富且成熟的管理營運經驗。而興大所招聘的15位托育人員中，5位為護理背景，半數具3-5年以上托育資歷，1位具20年幼教托育經驗的專業主管人員及1位專任護理師，並配置1位具中餐丙級執照的廚工，專責副食品及餐點烹煮。委託專業的照護團隊，希望讓家長安心託付。





托嬰中心目前已滿招，師生比為1：4，可有效提升托育照護品質，讓孩子在充足的人力照護下與安心依附的環境中健康平安成長。

