影／國美館版印年畫「馬躍揚名–馬年年畫特展」名揚四海過好年
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】國立臺灣美術館即日起展出中華民國第41屆版印年畫「馬躍揚名–馬年年畫特展」，展出2件委託創作以及88件首獎、優選、佳作及入選作品。今(11)日辦理頒獎典禮暨開幕式，由國美館長陳貺怡主持，評審委員鐘有輝、賴振輝、張家瑀；委託創作藝術家林仁信、謝鴻均；以及所有得獎者等皆出席盛會。頒獎典禮由雲林縣斗南鎮新光社區發展協會創意布馬陣舞開場表演，熱鬧有趣，為活動增添吉祥、應景的氛圍，亦象徵未來一年名揚四海及順遂平安過好年。
國美館長陳貺怡表示，年畫是一個非常久遠的傳統，也是農曆春節期間最具代表性的節慶藝術之一，象徵著除舊佈新，也承載著人們對吉祥、平安與美好生活的盼望。從早期民間生活中的吉祥圖像，到今日融入當代思維與創作語彙的藝術作品，年畫隨著時代不斷轉變，其形式、內容與技法也愈加豐富多元，展現出傳統文化與時俱進的生命力。國美館希望透過持續辦理「版印年畫」的徵選、展覽及教育推廣等，讓民眾不僅能欣賞作品之美，更能理解版畫技術的特色、年畫圖像的文化意涵，以及藝術家在當代語境中所進行的創新嘗試。今年度也特別規劃教育展示體驗區，透過互動方式拉近藝術與生活的距離，讓不同年齡層的觀眾都能親身參與。
▲國美館第41屆版印年畫「馬躍揚名–馬年年畫特展」展場。（圖／記者林明佑攝）
評審委員鐘有輝指出，今年的第41屆版印年畫徵選不僅有許多老朋友參與，其中不少是多次獲獎的藝術家，更有超過一半的得獎者是新面孔。版印年畫極具臺灣特色，期盼大家能踴躍參與，也感謝國美館持續舉辦此活動，讓這項藝術得以不斷推廣與傳承。
▲國美館長陳貺怡（前排右8）、評審委員及所有得獎者等與會貴賓大合影。（圖／國美館提供）
委託創作藝術家林仁信提到，本次委託創作〈金馬奔騰〉作品融合多種元素，包含馬、錢幣、網點圖樣與象徵臺灣意象的翅膀，藉此展現臺灣在政治、經濟與文化層面奔騰向前的狀態，寓意持續衝刺與前進的力量。在數位化快速發展的時代，更需要靜下心思考未來方向。
委託創作藝術家謝鴻均表示，她在創作時不是以馬為意象，而是從閱讀波蘭詩人辛波斯卡〈特技表演者〉一詩得到啟發，她在作品中添上羽翼，象徵在雜草叢生中努力求生的工作者，而奔馳的馬也自然地進入畫面之中。
藝術家金昱慈提及，今年是第10年參加版印年畫甄選活動，10年來，得到許多評審的鼓勵，並透過展覽，提升了自己的能見度。在此之前，曾經歷創作的空窗期，但版印年畫幫助她找回創作的節奏。「每年暑假，我都專注於年畫的製作，這10年對我來說就像一段神奇的旅程」。今年的作品以金馬為主題，表現出金馬在溫暖春天中的沉思。作品題名為〈馬步春風〉，靈感來自唐代詩人孟郊的詩句「春風得意馬蹄疾」。
「中華民國版印年畫徵選活動」自1985年開始辦理，今年邁入第41屆，共有164件作品參與徵選，經多輪評選擇出首獎6件、優選10件、佳作20件及入選52件展出。第41屆版印年畫以「馬躍揚名」為主題，寓意人人都能像馬一樣奔騰向前、成功進取、活力洋溢。
隨著時代演進，年畫的表現形式逐步從傳統象徵吉祥寓意的圖騰符號，拓展為兼具文化意涵與當代視覺語彙的藝術創作，並在當代藝術發展脈絡中，呈現出多樣化的版畫技法與創作形式。本屆首獎優秀創作共6件，分別是金昱慈的〈馬步春風〉，以金馬象徵吉祥勝利，將馬的神格以色彩和裝飾優美的方式呈現；游智涵〈馬奔丙午〉，描繪紅馬駕駛賽車衝向終點的場景，充滿了現代色彩與現代馬的神采；陳永欽〈馬躍揚名〉，呼應臺灣作為晶片生產王國之榮耀，駿馬躍起揚名世界，期望馬年好財運、事事如意；李岳霖〈黑馬贏新年〉，黑馬氣勢磅礡，一條「贏」字金項鍊，期許新的一年奮力向前、「贏」新年；楊振華〈駿馬迎春〉，兩匹駿馬佇立於林間水畔，與周圍繁茂的花草及吉祥富貴的孔雀，呈現春日生機盎然的氛圍；蔡庭歡〈馬踏蘋安轉運來〉，在巨型蘋果造型的旋轉木馬上，三匹駿馬分別乘載「馬上幸福」、「馬上發財」、「馬上平安」，將祝福具象化。
除得獎作品外，「馬躍揚名–馬年年畫特展」特別邀請林仁信、謝鴻均兩位藝術家為特展創作。林仁信〈金馬奔騰〉運用藍膜感光版與凹版印刷技術，表現奔馳的動感。馬身的筆觸與文字交織，象徵文化與科技的結合。各國貨幣圖像代表全球經濟，數位0與1象徵晶片產業，甜筒冰淇淋象徵未來經濟的希望。謝鴻均〈羽隱〉以孔版版畫描繪春日景象，翎羽飄落在花圃與枝葉間，畫筆與顏料在辛波斯卡的詩句中穿行、流動，作者為詩添上了羽翼，馬兒也隨之奔至，充滿詩意。
本展特別規劃「版印年畫教育展示及體驗」，提供「數位科技互動」及「版印年畫」2種體驗，以當代數位科技及結合傳統版畫藝術，引導觀眾從「觀看」進入「參與」，在數位互動與動手實作理解版印年畫的文化內涵與創作精神。期望讓觀眾在視覺欣賞之外，從數位互動與手作實踐中深化對版印年畫藝術的認識，並在新年之際，將祝福、文化記憶與藝術創作的喜悅一同帶回生活之中。
國美館期望透過版印年畫的徵選、展覽與教育推廣等多元面向，引領民眾深入認識年畫的歷史脈絡與藝術價值，進而欣賞其在當代語境中所展現的創新精神與文化延續。「馬躍揚名－馬年年畫特展」即日起於國美館203至205展覽室展出至3月23日，展覽及相關活動詳請參考官網:
www.ntmofa.gov.tw。
