影／國聖國小參訪921地震教育園區 校外教學強化防災與安全教育

▲彰化市國聖國小一年級學生於今日利用期末考後，在學校師長及愛心媽媽的陪同下，前往臺中市霧峰區「921地震教育園區」進行校外教學。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為落實防災教育、強化學生面對地震等天然災害的應變能力，彰化市國聖國小一年級學生於今（15）日利用期末考後，在學校師長及愛心媽媽的陪同下，前往臺中市霧峰區「921地震教育園區」進行校外教學，透過實地參訪與體驗式學習，讓防災知識不再停留於課本，而是深刻走進孩子的生活經驗中。

活動過程中，小朋友實際走訪震災遺址、觀察地震造成的建築損壞情形，並透過導覽解說，認識地震發生的原因及正確的避難方式。一年級學生王子瑒表示：「看到房子倒了，真的很恐怖，地震來了，一定要保護好自己。」洪子晴也分享：「很謝謝老師教我們很多地震的知識。」

▲透過實地參訪與體驗式學習，讓防災知識不再停留於課本，而是深刻走進孩子的生活經驗中。（記者林明佑翻攝）

國聖國小長期重視防災與安全教育，並配合台灣近年地震頻繁的情形，持續在課程中融入相關議題。校長李政穎表示：「感謝學校同仁及愛心媽媽們的用心付出，利用期末考後帶領一年級小朋友走出教室，前往921地震教育園區進行戶外教學，讓孩子們走入真實情境中學習，相信透過親身體驗，學生對防災避難的知識會更有感，也能在日後生活中更確實地落實。」

▲活動過程中，小朋友實際走訪震災遺址、觀察地震造成的建築損壞情形，並透過導覽解說，認識地震發生的原因及正確的避難方式。（記者林明佑翻攝）

透過此次校外教學，國聖國小期盼孩子能從小建立正確的防災觀念，培養保護自己與他人的能力，讓安全教育從一年級開始扎根，成為陪伴孩子成長的重要力量。