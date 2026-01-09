影／國資圖與三個高山型國家公園聯手 帶你一起「走進有熊國」黑熊保育特展

▲國立公共資訊圖書館與內政部國家公園署推出「走進有熊國-臺灣國家公園黑熊保育特展」，邀請民眾近距離認識臺灣森林中的靈魂角色-臺灣黑熊。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】國立公共資訊圖書館與內政部國家公園署今（9）日起於國資圖1樓藝文展廳推出「走進有熊國-臺灣國家公園黑熊保育特展」，展期至7月5日（星期日），邀請民眾近距離認識臺灣森林中的靈魂角色-臺灣黑熊，推廣臺灣黑熊生態保育。本次特展由國資圖與玉山、太魯閣及雪霸三個高山型國家公園管理處共同主辦，並獲農業部生物多樣性研究所及社團法人台灣黑熊保育協會協辦，完整呈現臺灣國家公園30年來臺灣黑熊重要研究與保育成果，傳遞「與熊共榮共存」的重要理念。

國資圖館長馬湘萍表示，國資圖始終關注如何在當代社會中實踐「人與環境友善共好」的理念，並積極扮演環境對話的橋樑，2025年與雪霸國家公園管理處首次舉辦的探索山椒魚特展，展出期間觀眾反應熱烈，深獲各界好評，本次與玉山國家公園管理處攜手合作，期望能再創佳績，除了靜態展覽，本次特展更結合了多元的推廣活動，包括馬上熊抱新春賀歲活動、Bookpanda 定時導覽、閱讀講座與兒童主題書展等等，讓不同年齡層的觀眾都能以生動有趣的方式學習，透過展覽與多元活動，讓知識成為推動環境永續的重要力量，更能將愛護生態、尊重大自然的觀念融入目常生活。

▲展覽內容相當豐富，除了向農業部生物多樣性研究單位借展黑熊標本外，也完整介紹黑熊的生活習性與生態特色。（記者林明佑攝）

玉山國家公園管理處處長盧淑妃表示，臺灣黑熊可說是臺灣森林中最重要的代表性動物之一。玉山國家公園此次與太魯閣、雪霸國家公園管理處攜手，特別與國立公共資訊圖書館合作，推出臺灣黑熊保育特展，希望藉由圖書館交通便利、貼近民眾生活的地利之便，將森林裡的臺灣黑熊故事帶到城市中，讓更多民眾認識這項珍貴的自然資產。

▲展場中特別規劃兒童互動體驗區，設置精緻有趣的立體積木拼圖，深受親子族群喜愛。（記者林明佑攝）

盧淑妃指出，本次特展結合國家公園三十年來在臺灣黑熊保育與研究上的重要成果，傳遞關鍵的科學資訊。目前全臺臺灣黑熊族群數量約介於 200 至 600 隻之間，其中超過五成棲息於玉山國家公園園區內，使玉山成為極為重要的黑熊棲地，也長期投入大量研究與保育工作。

盧淑妃說，展覽內容相當豐富，除了向農業部生物多樣性研究單位借展黑熊標本外，也完整介紹黑熊的生活習性與生態特色，並展示全球八種熊類的等比例模型，協助民眾建立更全面的認知。同時，展覽也回應近年社會關注的人熊衝突議題，期望透過正確的認識與溝通，凝聚保育共識，朝向人熊共好、共存的目標邁進。

盧淑妃指出，此外，展場中特別規劃兒童互動體驗區，設置精緻有趣的立體積木拼圖，深受親子族群喜愛。展覽尚未正式開幕前，便已有許多家長帶著孩子前來體驗。盧淑妃期盼，透過國資圖這個友善且開放的場域，服務更多不同年齡層的民眾，讓大家藉由本次特展，對臺灣黑熊有更深入的認識與關懷。

國家公園署說明，黑熊最主要的棲息地在玉山、雪霸及太魯閣三座高山型國家公園，亦橫跨林業保育署臺中、嘉義、花蓮及臺東分署等管轄範圍，此次特展分享臺灣國家公園30年來在黑熊研究與經營管理的重要成果。展覽帶領民眾化身「科學小偵探」，從黑熊生態、原住民族傳統文化連結，到高山棲地研究、保育宣導與最新紅外線影像紀錄，一步步讀懂黑熊的生活世界。最後，聚焦近年備受關注的「人獸衝突」議題，預防衝突的關鍵不在「管理熊」，而在「管理人與人類的食物來源」，透過移除吸引物、改變人類生活習慣，並結合持續教育與社區參與，才能實現人熊共存共榮的長遠目標。

國家公園署王成機署長指出，臺灣黑熊是維繫森林健康的重要「保護傘物種（umbrellaspecies）」，保育臺灣黑熊將能維持國人生活環境品質與自然生態系的健康與豐富，也是實踐聯合國永續發展目標（SDGs）之第15項「保育陸域生態系統」。王成機強調，實現長遠的人熊共存，無法僅仰賴政府部門、研究機構或保育團體，必須透過持續教育與溝通，向民眾傳達正確的人熊共存觀念，凝聚社區共識並促進在地參與。在國家公園場域內建立人熊和平共存的典範，正是國家公園持續努力的方向與願景。國家公園署將攜手各界夥伴持續深化黑熊保育行動，為臺灣自然生態與世代共榮的未來穩健前行。