(影)國造潛艦「海鯤號」持續潛航測試 台船首度公開水下影像

[Newtalk新聞] 國造潛艦首艘原型艦「海鯤號」持續推進海上測試進程，台灣國際造船公司今（8）日首度對外公開潛航測試紀錄影片，首度揭露多項水下作業畫面，包含首次下潛、舵控系統操作、天線與潛望鏡升降等關鍵測試內容，並同步曝光發射誘標等動態影像，展現目前海上測試（SAT）階段的初步成果。





台船指出，海鯤軍艦於今年1月29日完成首次「淺水潛航測試」，截至目前已累計完成4次潛航測試。此次公開的影像紀錄，完整呈現自1月29日至2月6日期間的測試歷程，期盼透過透明公開的方式，讓社會大眾了解潛艦國造的實際進度，並持續給予政策支持。

根據影片內容顯示，測試紀錄涵蓋海鯤艦完成整備後浮航出港，航向指定測試海域並執行首次下潛的全程畫面；過程中同步拍攝舵控系統運作、排氣閥開啟下潛等關鍵作業，並結合水下攝影與空拍視角，呈現艦艇在不同測試階段的運作情形。





此外，影片亦詳實記錄潛望鏡與各型天線桅杆的升降測試，以及發射誘標、上浮返航等操作流程，顯示艦上多項系統已依照測試規劃逐步驗證，整體海試進度穩定推進，具備一定成熟度。





台船強調，後續將持續進行各項系統調校與檢整作業，待確認符合安全條件並完成整體評估後，將依照既定時程安排後續測試項目。台船也重申，造艦團隊將以確保測試安全與品質為最高原則，穩健推動潛艦國造計畫。

