影/國道恐怖攻擊！狂男持大鐵鎚「狂奔追打」還襲警

根本恐怖攻擊！國1汐五高架道路昨（2日）晚間發生離譜的路怒症事件，有位中年男開車追撞前車後，下車理論時竟然拿鐵鎚追打對方駕駛還砸車，看到警方趕來竟然拒捕跟打傷員警。

賴男被當場逮捕。 （圖／國道1968）

國道第一大隊也對此做出說明，表示整起事件發生在北向26.1公里環北路段，昨晚8點52分左右獲報該處有行車糾紛，還有人持械攻擊，立即派員警趕往，抵達後員警喝令該名拿著大鐵鎚攻擊的男子棄械配合，但對方竟然拒絕跟拼命反抗，過程中釀成黃姓員警左手跟左腳擦挫傷。

賴男（左）持鐵鎚追打施男跟孫男。 （圖／國道1968）

而據了解，嫌犯是現年46歲的賴姓男子，他當時開車跟前方由52歲施姓男子開的車發生追撞，施男跟車上其中一名孫姓男乘客把車停在路肩下車察看，跟賴男在路肩對話沒幾句，賴男竟然失控拿著大鐵鎚追打施男跟孫男，嚇得2人連忙拔腿就跑，賴男追不上竟把氣出在施男的車上，持槌狂砸車窗。

賴男拿著60公分長的大鐵鎚行兇。 （圖／國道1968）

如此失控的賴男被警方壓制後，突然表示身體不舒服，警方當下先行將他送醫，後續將依妨害公務、傷害、毀損、恐嚇等4項罪名的現行犯偵辦，全案也將移送新北地檢署。

賴男持鐵鎚狂雜施男的車。 （圖／國道1968）

賴男被壓制的當下。 （圖／國道1968）

施男的車窗慘遭砸毀。 （圖／警方提供）

賴男行兇的60公分長大鐵鎚。 （圖／警方提供）

