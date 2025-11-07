影/國道突發火燒車！現場濃煙衝天 車流一度回堵超3公里

今（7）日下午，國道一號北向湖口路段驚傳火燒車意外。一輛行駛於外路肩的車輛突然起火，現場火光衝天、濃煙密布，造成車流嚴重回堵超過3公里。警消接獲報案後迅速趕往現場，火勢在半小時內被撲滅，所幸未造成人員傷亡。

據目擊者表示，事故車輛在行駛途中突然引擎蓋冒出白煙，不到一分鐘便燃起熊熊烈火。駕駛緊急逃離車外，避免了人員傷亡。由於火勢猛烈，黑煙直竄天際，遠在數公里外即可清晰看見。途經車輛紛紛減速閃避，導致現場交通一度陷入癱瘓。

國道警方在接獲報告後迅速封閉外側路肩並通知消防單位前往灌救。雖然事故未影響主線車道，但駕駛人減速觀望的情況使得車流回堵。事故車輛因火勢過大已燒成廢鐵，確切起火原因仍待進一步調查。

此事件再次提醒用路人注意行車安全，尤其在高速公路上遇到突發狀況時應保持冷靜並迅速採取安全措施。

