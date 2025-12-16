影／國道驚魂！貨車一路偏移 自撞護欄竄火光

國道一號苗栗路段日前發生一起貨車自撞事故。（圖／Threads@probike03授權提供）





國道一號苗栗路段日前發生一起貨車自撞事故。一輛貨車行駛途中，疑似不明原因從外側車道一路向左偏移至內側車道，最後自撞內側護欄，過程中不僅擦出火花，車輛一度劇烈晃動，所幸未翻覆，事故詳細原因仍有待警方進一步釐清。

根據目擊駕駛拍下的行車紀錄器畫面，事發時該輛貨車未打方向燈，便持續從外側車道偏移，直接撞上內側護欄，瞬間火花四濺。儘管車輛已明顯受損，駕駛仍未立即停車，而是沿路持續擦撞護欄，導致貨車歐翼被撞開，車內物品散落，最後才慢慢將車輛駛向路肩停下。

事故發生在14日上午6點50分左右，地點位於國道一號115.5公里處、苗栗頭份路段。目擊駕駛表示，當時行經事故車輛旁時，曾看見貨車司機意識清楚，但神情明顯受到驚嚇、顯得不知所措，確認對方並未受傷後，才繼續行駛離開現場。

該名目擊駕駛事後將影片上傳網路，並分享自己平時行車時，盡量避免行駛在大型車輛前後左右的習慣。影片曝光後，不少網友留言稱讚其冷靜反應與防禦駕駛觀念良好。

至於貨車為何會突然偏移並自撞護欄，相關肇事原因及責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

