影/國道1號大貨車深夜突猛撞護欄 副駕當場拋飛身亡
國道1號北上176公里大雅路段21日深夜22時06分發生嚴重交通事故，一輛營業大貨車不明原因失控，猛烈撞擊外側護欄與隔音牆，導致車頭嚴重毀損，副駕駛座乘客當場拋飛身亡，駕駛受困車內，事故造成北上路段短暫回堵約1公里。
國道公路警察局第三公路警察大隊表示，25歲吳姓男子駕駛營業大貨車行駛於中線車道時，疑似突然失控，車輛向右側衝撞，重擊護欄與隔音牆後停下。衝擊力道相當強勁，造成車頭嚴重變形，吳男受困於駕駛座內，經消防人員破壞車體後救出，緊急送往中國醫藥大學附設醫院救治，目前生命跡象穩定。
32歲詹姓男子為車上乘客，在撞擊瞬間被拋出車外，身體墜落至外側邊坡，救援人員趕抵現場後發現其已明顯死亡，手部疑似斷裂，部分肢體殘骸仍在坡面搜尋中，現場狀況一度混亂。事故發生後，大貨車橫占外側車道，造成車流壅塞，警方與拖吊業者迅速趕往現場排除事故車輛，約一小時後恢復通行。本案肇事原因仍有待調查釐清。
國道公路警察局第三公路警察大隊呼籲，用路人駕車上路若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分，應遵循限速行駛、全程保持專注、握好方向盤，並隨時注意車前狀況，以確保行車安全。
