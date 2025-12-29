影／國道3號南向彰化和美路段3車追撞 1人送醫傷重不治

▲國道3號南向彰化和美路段3車追撞，1人送醫傷重不治。（圖／民眾提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】國道3號南向彰化和美路段今（29）日中午發生一起重大交通事故，造成1人不幸身亡。國道公路警察局第七公路警察大隊指出，事故發生於12時3分，地點在國道3號南向192公里處，共涉及3輛車輛，為A1事故。

國道警方初步了解，一輛小客車疑似未注意前方車流動態，先行追撞行駛於內側車道的拖吊車，隨後車輛失控橫停於中線車道，接著遭一輛營半聯結車追撞。事故造成小客車駕駛重傷，緊急送往彰化基督教醫院急救，仍因傷重宣告不治。

事故發生後，警方為進行拖吊及清理路面作業，一度封閉內側、中線及外側車道，僅開放加速車道及外側路肩通行，導致現場車流回堵約2公里。相關處置作業於下午1時15分完成，全線恢復通車。

國道警察第七大隊指出，詳細肇事經過及肇因仍在進一步調查釐清中，同時呼籲用路人，行駛國道務必保持安全距離，並養足精神再上路，若因未注意車前狀況肇事，造成他人重傷或死亡，依法將面臨吊扣或吊銷駕照的處分。