影/國1員林段「黑色巨桶」飛落中線 聯結車反應不及撞上

國道1號北向213.2公里員林路段今（13）日上午8時許發生驚險事故，一輛聯結車因閃避不及撞上路中的大型黑色塑膠桶，所幸未造成人員傷亡。國道警方已追查出掉落物品的車輛，將依違反《道路交通管理處罰條例》開罰，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

國1員林段黑色巨桶飛落中線。（圖／翻攝畫面）

警方調查指出，31歲周姓男子駕駛小貨車行經該路段內線車道時，載運的物品疑似未綑綁牢固，造成大型黑色塑膠桶掉落，接著滾到中線車道上，23歲施姓男子駕駛聯結車見狀閃避不及，而撞上該塑膠桶。當時正值交通尖峰時段，後方駕駛發現異狀都驚險閃過，所幸無造成人員傷亡。

警方獲報後迅速到場處理，先將大型黑色塑膠桶推到路肩，再移至交流道下方，事故車輛及掉落物已於上午8時47分完全排除。經檢測，周姓小貨車駕駛與施姓聯結車駕駛酒測值均為0，詳細肇事責任歸屬仍待進一步調查釐清。

國道第三公路警察大隊呼籲駕駛人，車輛行駛中，載運物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

國道警方到場排除事故。（圖／翻攝畫面）

