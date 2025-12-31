影/國1岡山段52歲男高速追衝「內外車道2車」 車頭爆爛

國道1號南向346.7公里岡山路段昨（10/30）上午10時3分發生三車追撞事故，52歲鍾姓男子駕駛自小客車行經內側車道先是追撞30歲蘇姓男子，隨後再失控衝到外車道37歲蔡女車子，所幸事故中無人受傷。

連撞兩車後，鍾姓男子的自小客車車頭毀損。（圖／中天新聞）

驚險一幕全由前方的後行車紀錄器錄下，一輛銀色休旅車在內車道追撞前車後，再撞上原本在中線的白色轎車，白色轎車見狀閃避到外側車道，卻仍被撞到左側，隨後雙雙失控衝向外側。警方事後酒測肇事3名駕駛人經檢測均無飲酒情形，案件已由岡山分隊依規定處理。此次事故雖然未造成人員傷亡，但三輛車輛均有不同程度損壞，造成短暫交通壅塞，現場於10時7分自行排除。

對此，交通大隊呼籲，駕駛人行車時務必要注意前方動態並保持安全距離，以免因一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人的危害。

蔡女車子。（圖／中天新聞）

