影/國1彰化段今晨塞爆！聯結車駕駛恍神衝護欄 回堵11公里

國道1號南向225公里彰化縣溪州鄉路段今（20日）清晨發生大貨車自撞護欄意外，造成南下車流從溪州段回堵到員林交流道長達11公里，塞車時間超過2小時，最後駕駛和車上2名乘客自行脫困無人受傷，警方初步調查駕駛疑似精神不濟釀成事故。

吳姓駕駛一時恍神釀禍。（圖／翻攝自記者爆料網）

25歲吳姓駕駛今上午6點35分駕駛營業用聯結車行駛國道1號南向時，車輛失控衝撞外側護欄後衝上邊坡，車頭嚴重毀損，彰化縣消防局接獲通報後，派出溪州和埤頭兩個消防分隊的消防車、救護車和6名消防員趕抵現場，經檢視吳男和2名乘客均無明顯外傷，3人表示身體無不適拒絕就醫。

廣告 廣告

大貨車衝出護欄。（圖／翻攝自記者爆料網）

警方對吳男實施酒測，酒測值為0，警方表示吳男疑似精神不濟開車，一時恍神導致車子失控衝撞外側護欄，警方出動大型吊車將大貨車吊起，拖吊車接獲通知到場拖走事故車輛。

大貨車車頭撞爛。（圖／翻攝自記者爆料網）

這起意外導致大貨車佔用外側車道及路肩，事故於上午9時32分排除，但南下車輛從225公里迴堵到員林交流道211公里，經過約2小時車流才逐漸消化，肇事後續調查由員林分隊依規定處理，警方將進一步釐清詳細原因。

事故造成後方車輛回堵。（圖／翻攝自記者爆料網）

延伸閱讀

北市4死11傷驚魂！ 蔣萬安：提供一案一社工對接服務

影/ 張文丟彈隨機殺人！高雄街頭凌晨驚見煙霧瀰漫

等紅綠燈遭張文割喉！騎士倒地氣絕 家屬憤慨：他殺了我弟弟