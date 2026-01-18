影/國1慘烈車禍！北向「至少4車追撞」扭曲變形

最新消息，根據國道1968跟警廣路況資訊，今（18日）下午2點24分，在國道1號北向107.8公里頭份路段，發生至少4車追撞的嚴重車禍，只見有車輛的車身被撞到嚴重變形、也有車被撞到打橫停在車道上，畫面怵目驚心，轄區國道警方和救護人員、高公局、消防隊等相關單位都已趕抵現場，全力排除狀況中，確切的傷亡狀況目前暫時不明，車禍發生確切原因仍有待國道警方調查釐清，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。

車禍現場。 （圖／國道1968）

車禍現場。 （圖／國道1968）

