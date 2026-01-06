影/國1林口段凌晨驚見駭人焰海 聯結車燒成殘骸

國道1號昨晚到今天（6日）凌晨不太平靜，先是五楊高架道有轎車起火，凌晨在林口段又有聯結車不明原因狂燃，最後整輛燒成殘骸，所幸駕駛及時逃出。

火燒車現場。 （圖／中天新聞）

國道第一公路警察大隊表示，事發的確切地點在北向43.7公里林口路段，今天（1/6）凌晨1點2分接獲通報後，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，現場占用外側路肩及外側車道車道處理。

火燒車現場。 （圖／中天新聞）

及時逃出的46歲林姓男駕駛表示，當時他獨自開著聯結車載運食品，行經該處時聽見引擎有異音，立刻把車開往路肩停妥並下車查看，不料車輛隨即起火燃燒，於是趕快逃生。

廣告 廣告

火燒車現場。 （圖／中天新聞）

整起火災於凌晨2點31分撲滅，整輛車已經燒成殘骸，畫面怵目驚心，現場於4點15分完全排除恢復通車，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

火燒車現場。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

五楊高架桃園段火燒車！ 轎車被火吞噬駕駛驚險逃生

尿檢陽性疑吸毒？軍人喊冤「感冒藥」 罪嫌不足不起訴

影/桃園中埔國小前汽車暴衝撞6騎士！駕駛竟稱「誤觸油門」