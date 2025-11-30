影/國1水上段半夜火球！騎車逆撞轎車 75歲翁慘死

驚悚！今天（30日）凌晨在國道1號嘉義水上路段發生重大車禍，有位75歲老翁騎機車逆向上國道，高速撞上轎車當場噴飛慘死，機車跟轎車也都通通燒到剩骨架。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

整起車禍據嘉義縣消防局指出，發生的確切地點在水上路段北上272.3公里處，獲報在該處有事故及火燒車的狀況後，迅速派遣分隊人車趕往救援，抵達後發現是汽機車對撞釀成起火燃燒，當下立即佈水線滅火，現場一位75歲老翁當場死亡。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

轄區警方國道4隊則表示，死者75歲王姓老翁今天（11/30）凌晨3點42分騎機車在該處逆向行駛，導致49歲林男閃避不及撞上，整輛機車卡在轎車的車頭，2車旋即起火燃燒，王姓老翁噴飛重摔在內側車道當場死亡，林男緊急逃出，毫髮無傷，未就醫。

廣告 廣告

經檢測他沒有酒駕，王姓老翁酒測值仍有待醫院抽血檢測方能確認，而老人家為何會逆向上國道目前正調查釐清，全案已報請嘉義地檢署的檢察官跟法醫進行相驗事宜。

車禍現場。 （圖／國道1968）

車禍現場。 （圖／中天新聞）

車禍現場。 （圖／中天新聞）

車禍現場。 （圖／中天新聞）

車禍現場。 （圖／中天新聞）

車禍現場。 （圖／中天新聞）

車禍現場。 （圖／嘉義縣消防局提供）

車禍現場。 （圖／嘉義縣消防局提供）

延伸閱讀

影/高雄汽修廠55歲闆娘葬身火海 兒、女友蹲地痛哭

影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」

天人永隔後更悲慟！宏福苑大火家屬認屍崩潰曝「太平間慘況」