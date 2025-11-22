影/國3大追撞！「大小貨車打橫翻覆」釀全線封閉

國道3號今（23日）凌晨不太平靜，北上319.2公里處白河路段發生大小貨車嚴重追撞事故，一度釀成全線封閉。

車禍現場。（圖/翻攝「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」臉書）

根據警廣路況資訊、國道1968跟台南道路救援張家班群組資訊，車禍發生的確切地點在北上319.2公里處白河路段，事發時間是在4點40分左右。大小貨車不明原因發生嚴重追撞，其中大貨車打橫甩到路中央，小貨車當場翻覆，車輛零件殘骸噴飛，畫面怵目驚心。

車禍現場。（圖/翻攝「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」臉書）

整起車禍釀成全線封閉，轄區國道警方、救護人員、消防隊、拖吊業者等單位都已在現場全力排除狀況，傷亡狀況目前暫時不明，確切的事發原因仍有待國道警方調查釐清。

車禍現場。（圖/翻攝「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」臉書）

車禍現場。（圖/警廣路況資訊）

