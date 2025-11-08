影/國3柳營段滿地金屬片！17車閃避不及輾過去 4人輕傷
國道三號南向322.8公里柳營路段昨（7）日晚間發生一起交通事故，一輛車輛沿途掉落金屬零件，導致17輛小客車因閃避不及而輾壓，其中1輛小客車失控，與另外3輛車相撞，最終造成4人輕傷。
國道警方表示，這起事故發生於7日晚間9時20分左右，該路段322.5至330公里間疑似有車輛避震系統零件掉落，造成17輛車輛發生輾壓事故。事故中所有駕駛均未飲酒，傷者皆為輕傷。國道警方指出，掉落的金屬物品疑似來自某輛行駛中的車輛，警方已開始調閱調閱沿途監視器畫面及相關資料，追查肇事車輛，並將通知車主到案說明。
國道警方同時提醒用路人，行車前務必檢查車輛機件，確保零件穩固，以避免因零件脫落或爆胎引發事故。根據《道路交通管理處罰條例》第30-1條規定，若車輛零件脫落或附著物不穩妥，將處新台幣1000至6000元罰鍰，並責令改正或禁止通行；若因此造成他人受傷，駕照將吊扣一年，若造成重傷或死亡，駕照將吊銷。
此外，警方也提醒，車輛載運物品應妥善覆蓋、捆紮牢固，避免物品掉落危害他人安全。違規者可依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款處3000至18000元罰鍰，若造成受傷亦吊扣駕照一年，致重傷或死亡則吊銷駕照。
影片來源：台南道路救援張家班
