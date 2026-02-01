影/國3駭人一幕！「轎車高速撞進大車尾」嚴重變形

最新消息，國道3號404公里北上方向，屏東長治路段在今（2日）上午約6點半左右，發生轎車不明原因高速撞進砂石車車尾的驚悚事故，只見轎車的車頭嚴重變形，轄區國道警方和高公局、消防隊、救護人員、拖吊業者等相關單位都已趕抵現場，全力排除狀況，確切的傷亡狀況暫時不明，車禍發生確切原因仍有待國道警方調查釐清，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。

車禍現場。 （圖／台南道路救援張家班群友提供）

車禍現場。 （圖／台南道路救援張家班群友提供）

車禍現場。 （圖／台南道路救援張家班群友提供）

延伸閱讀

影/國3交通災難！「5車連撞」釀1死1命危

影/北市大安區住宅高樓層火警 2人命危送醫不治

驚險！國1晚間統聯客運引擎起火 司機急疏散24名乘客