影/國3麟洛交流道段「單車」搖擺橫衝進內線 後車皮皮剉

國道3號南向408公里處、麟洛交流道路段附近，昨（12日）下午2點多出現一輛腳踏車誤闖高速公路，過程中歪來歪去，甚至一路騎到內側車道，讓其他用路人捏了一把冷汗。警方獲報後立即派遣巡邏車前往查看，但抵達現場時未發現該名騎士。

這名腳踏車騎士在國道3號南向408公里處奮力踩踏前進。（圖／翻攝Threads@ xx940520xx）

行車記錄器畫面顯示，這名腳踏車騎士在國道3號南向408公里處奮力踩踏前進，但車身明顯搖晃不穩，後方車輛不得不放慢速度、小心閃避。更危險的是，騎士最後竟騎到內側車道，所幸未釀成交通事故。

廣告 廣告

目擊的駕駛表示，第一眼看到時嚇了一跳，直呼「真的有夠恐怖的啦，騎腳踏車上來國道，是想害人嗎」，並認為如果別人撞到也很危險。另有民眾表示，遇到這種情況一定會直接停路邊讓對方先過，「不然如果撞到，我們也很麻煩」、「我終於見識到，人比車兇」、「這是出來賺年終的」。

根據交通部高速公路局的《高速公路及快速公路管理規範》明確指出，高速公路是「專供汽車行駛之公路」。禁止通行：任何非汽車（如腳踏車、機車、行人）均禁止行駛國道、快速公路。依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項及第4項，騎腳踏車誤入者可處新臺幣3,000元至6,000元罰鍰。警方提醒用路人，若不小心誤上國道，應立即將車輛停靠路肩，到護欄外等安全地點等候，並請相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

延伸閱讀

防獨居老人孤獨死！衛福部推「Call Center」24小時運作

18筆補助即將發放！200萬人可領2萬元 免費健檢到3月底

挑戰寒流等級！下波強冷空氣1/20殺來 先濕後乾冷