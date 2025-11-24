影/國4玩命關頭！藍寶堅尼飆到364公里 影片大膽炫網

昨（23日）有民眾在Threads上分享一段藍寶堅尼嚴重超速的影片，畫面中車輛的時速飆到驚人的364公里，不過也旋即被不少愛開快車的網友吐槽：「不像有這個速度」。

這段全程43秒的影片中，地點在國道4號17公里，該輛藍寶堅尼的型號疑似Revuelto，只見該輛超跑速度持續加快，時速從2位數攀升到3位數，再一路飆到2百，持續往上到破3百，最後極限停在364公里後，駕駛似乎滿足了，才放鬆油門，po文者也眉批：「每日一字，狂」，是否po文的人就是駕駛不得而知。

整支影片引來網友撻伐吐槽，不過卻不是指責他開得快，而是當起柯南分析「沒那麼快」：「開到三百結果路燈跟旁邊的車跑那麼慢？」、「這速度…根本沒300」、「怎麼我開兩百多的時候感覺比這個快很多」、「別說手機錄就是這樣，我之前兩百五也是手機錄，路燈才不會那麼慢過去」、「愛開快車的我路過，路景看起來不像有這個速度」、「我很好奇當時的GPS時速多少」。國道警方目前對這起「數字很嚴重」的超速事件暫無回應。

