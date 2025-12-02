影/國5上演道具賽「2車互砸水球」！網：有本事扔副駕

國道五號近日發生離譜一幕，2輛車在行駛中竟互相扔擲水球，如同上演賽車遊戲的「道具賽」，過程全被後方車輛錄下來，引起眾多網友熱議。

2輛車在國道上互丟水球。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

臉書粉專「爆料公社」PO出畫面，可見2輛車幾乎並排行駛，銀色轎車內有人突然伸出頭和手朝白車投擲水球，緊接著白車也不甘示弱丟水球回擊，危險場面讓後方車輛都看傻。

影片曝光後，立即引起網友熱議「丟水球算什麼，有本事把副駕丟出去啊」、「可憐的素質，哎」、「檢舉危險駕駛兩個都扣牌，可以在家玩」、「一定是超車道被檔到造成路怒症發作」、「兩台應該是朋友在玩」。

根據《道路交通管理處罰條例》第33條，汽車行駛於高速公路、快速公路向車外丟棄物品或廢棄物，可處汽車駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

