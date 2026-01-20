影/國5彭山隧道「2貨車追尾猛撞」！1人一度昏迷

國道5號今天（20日）發生嚴重車禍，在彭山隧道有輛故障的貨車停在外側車道，後方小貨車疑似閃避不及撞上，故障車的駕駛頭撞到玻璃一度昏迷。

車禍現場。（圖／警方提供）

據警方調查，事發時間是今天上午7點6分，確切地點在南下10.4公里，肇事的駕駛是25歲呂男，當下他開著小貨車，疑似沒有注意到前方有故障車，因此追尾撞上，故障車的駕駛47歲羅男因為強大撞擊力道一度陷入昏迷。

警消獲報趕來，發現羅男的小貨車玻璃整塊噴飛，車尾嚴重毀損，呂男的車頭嚴重凹陷，檢傷發現羅男昏迷緊急送萬芳醫院，所幸救治後甦醒無大礙，呂男的臉則是被碎玻璃割傷，整起事故也釀成彭山隧道一度封閉，在上午8點22分排除狀況，警方目前持續釐清事發的確切原因。

