影/國6大塞車！外籍男突下車「站路肩跳舞」 畫面曝光

國道6號西向0.9公里處23日下午發生離譜事件，一輛自小客車在塞車時突然向右切換車道，隨後一名外籍男子竟下車站在路肩上手舞足蹈，誇張行徑令後方車輛乘客直呼可怕。對此，國道警方表示，將通知車主或駕駛人到案說明，如違反交通規則將依法告發，最高可處新台幣3萬6千元罰鍰。

一輛自小客車在塞車時突然向右切換車道，隨後一名外籍男子竟直接下車 。（圖／ Threads ／@ barry07150715授權提供 ）

外籍男子在路肩上手舞足蹈 。（圖／ Threads ／@ barry07150715授權提供 ）

原PO在Threads分享這段離譜畫面，表示當天國道6號要接國道3號路段塞車狀況嚴重，「這台車就切到我們前面開始打開車門，一開始以為只是要透氣幹嘛的，結果跑下車……國道耶，真的是不要命這樣玩，真的沒想到有生之年可以看到-國道三寶」，並呼籲大家愛惜生命。影片曝光引發討論。

網友紛紛留言，「送檢舉吧！這樣他們就知道這樣玩的代價了！」、「這好像是學抖音上的吧，車子緩慢行駛中還下車跳舞」、「這在學那個外國塞車，然後下車跳舞的情境吧，是真的不好就是了」、「這可以檢舉，讓整車小朋友長大一點」、「檢舉給國道警察開罰，那台是租賃車，車行會跟對方求償，給你們罰得不要不要的」、「趁他們可能還沒離境前快檢舉」、「敢玩也要注意一下後面有沒有來車吧……以免遇到驚喜」。針對此事件，國道警方回應，目前尚未接獲用路人報案，但將通知車主或駕駛人到案說明，如違反交通規則將依規定告發。

警方強調，依據《道路交通管理處罰條例》第33條規定，汽車行駛高速公路及快速公路，不得在指定場所以外之路段裝卸貨物或上下乘客，違者處新台幣600元以上到1200元以下罰鍰。另依第43條第4項規定，非遇突發狀況在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處駕駛人新台幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，請用路人遵守交通規則以維護行車安全。

