影/圍台軍演壓境美日卻「冷處理」？栗正傑：賴政府恐嘆世態炎涼

解放軍近日在台灣周邊展開圍台軍演，引發外界關注，退將栗正傑指出，面對大陸動作頻頻，台灣當局恐已深刻感受到「世態炎涼」，尤其是美國與日本對相關情勢低調反應，形成強烈對比。

栗正傑在中天節目《全球大視野》表示，日本首相高市早苗「台灣有事」言論，被視為升高區域緊張重要因素之一，但在軍演壓力真正來臨時，卻未見相應表態，「火放得那麼大一把，現在燒到我們家來了，結果一句話都不講。」他直言，「媒體還拍到她在忙著搬家的事情。」

栗正傑也點名美國總統川普（Donald Trump）對演習回應輕描淡寫，「他說（大陸國家主席）習近平沒有打電話給他，一副漠不關心的樣子。」栗正傑表示，「但我特別要強調，這次演習真的不是稀鬆平常。」

栗正傑說，「我們認為最重要、在精神道義上會支持台灣的兩個國家，就是美國跟日本」，「雖然我們沒有任何正式的軍事同盟條約，但在這麼高強度、甚至可能擦槍走火的軍演下，兩國領袖卻都冷處理，這難免讓人覺得世態炎涼。」

