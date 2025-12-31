影/圍台軍演恫嚇台灣！陸學者高志凱：棒喝台獨「別玩火」

解放軍東部戰區29日發動圍台軍演，引發區域高度關注，中國全球化智庫副主任高志凱分析指，這次圍台軍演「目的只有一個」，就是對「台獨分子」發出嚴正警告。

大陸學者高志凱。（圖／翻攝高志凱頻道）

高志凱在微博視頻號「高志凱頻道」表示，「我們的目的只有一個，就是棒喝台獨分子，不要玩火，不然的話，你的末日就會加速來到。」他指出，解放軍透過多方向圍台演訓，展現對台灣的軍事封控能力，不僅能遏制「台獨分子」逃離台灣，也能阻止外部敵對勢力進入，「現在我們已經放出一句話，你台獨分子再要搗亂，我就給你加一碼。」

廣告 廣告

高志凱說，當前應重新界定「台獨」的內涵。他認為，台獨不再只是兩岸內部問題，而是與日本右傾勢力相互呼應，試圖動搖戰後國際秩序，「過去說台獨，是想搞一中一台、兩個中國」，「但現在的台獨，實際上是跟新日本法西斯相互策應，想推翻1945年日本無條件向中國投降這一鐵案。」

他特別點名日本近期的防務動向，並提及所謂日本首相高市早苗「台灣有事」說法，認為日本內部正出現危險的軍事化與右傾趨勢。「與那國島是琉球群島的一部分，日本卻要在那裡部署進攻性武器，這不是威脅和平是什麼？」高志凱反問，「這豈不是用戰爭來威脅其他國家，威脅我們中國？我們能答應嗎？堅決不能答應。」

至於解放軍公布的無人機「俯瞰101」畫面，高志凱指出，凸顯台灣防空與監偵能力的不足，「要不然是台灣方面根本看不見我們的無人機，要不然就是看見了，也沒辦法把它打下來，只能裝傻。」

延伸閱讀

MLB/天使揮別薪水大盜！倫登76億合約認賠 剩12億分期付

MLB/今井達也交易倒數！小熊面談完畢 合約上看2億美元

MLB/大谷翔平前隊友遭竊！小偷趁家中無人 直奔妻女臥室