(影) 土國軍機墜毀喬治亞邊境 ! 20軍人全罹難 黑煙沖天、疑「這國」士兵同行....

[Newtalk新聞] 土耳其國防部今（12）日表示，一架載有至少 20 名人員的 C-130 軍用運輸機在喬治亞東部、靠近亞塞拜然邊境地區墜毀。該機原從亞塞拜然城市甘賈（Ganja）起飛，原定返回土耳其，目前已確認造成傷亡，但確切人數仍在統計中。





土耳其國防部指出，機上 20 名皆為土耳其軍方人員，包括飛行與維修機組，暫未透露是否有其他國籍人員搭乘。不過，亞塞拜然媒體報導，機上亦有亞塞拜然軍方人員隨行，顯示此行可能涉及兩國軍事合作或聯合訓練任務。

廣告 廣告





墜機現場位於喬治亞卡赫季（Kakheti）地區的錫格納吉（Signagi）市郊，距喬治亞－亞塞拜然邊境僅約 5 公里。當地媒體發布的畫面可見，墜毀後現場升起巨大黑煙，濃煙衝天，情景相當駭人。





土耳其C-130運輸機。 圖:翻攝自X帳號@rkmtimes





喬治亞內政部長格拉·格拉澤（Grigol Griglaze）於當地時間下午 5 時趕抵現場，並宣布已啟動搜救行動。土耳其內政部長阿里·耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）證實，土耳其救援單位正與喬治亞方面密切合作。





韓國空中交通管制機構 Sakaeronavigatsia 稍早透露，該架 C-130 進入喬治亞領空後不久即從雷達上消失，且未發出任何遇險訊號，墜機原因仍待調查。





對此，土耳其總統雷傑普·塔伊普·艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）表示對事故「深感悲痛」，並向遇難者家屬表達哀悼。亞塞拜然總統伊利哈姆·阿利耶夫（Ilham Aliyev）也透過聲明指出，得知本國士兵在事故中罹難「深感震驚與悲痛」，並強調兩國將共同調查真相。

廣告 廣告





美國駐土耳其大使湯姆·巴拉克（Tom Barrack）則發表聲明，向罹難者家屬致以慰問，並表示美方「與土耳其盟友站在一起，共同面對這場悲劇」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

控烏用300萬美金誘米格-31飛行員駕機投降! 俄戰機攜匕首導彈炸基輔報復

中港影視圈震動! 傳王家衛涉「不當言論」遭審查、被關的「他」遭稱已死 中共急駁斥