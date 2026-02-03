影／土地公尾牙迎財運 鴻海「錢媽媽」黃秋蓮率事業群幹部攜紫南宮金雞回娘家祈福

▲鴻海集團「錢媽媽」之稱的集團前總財務長黃秋蓮帶領下，鴻海旗下多個事業群重要幹部，也特別攜帶象徵招財納福的紫南宮金雞，前往南投竹山紫南宮「回娘家」參拜，虔誠向土地公致意。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】國曆2月3日、農曆十二月十六日，為一年之中最後一次「做牙」，亦為民間俗稱的「土地公尾牙」。不少民眾把握這個重要日子，前往土地公廟謝神祈福、祈求來年財運亨通，廟宇香火鼎盛。

適逢土地公尾牙，在有鴻海集團「錢媽媽」之稱的集團前總財務長黃秋蓮帶領下，鴻海旗下多個事業群重要幹部，也特別攜帶象徵招財納福的紫南宮金雞，前往南投竹山紫南宮「回娘家」參拜，虔誠向土地公致意，祈求新的一年在土地公庇佑下，各事業群營運順利、業績持續成長、財運昌隆。

長年以來，南投竹山紫南宮以「金雞招財」聞名全台，吸引許多信眾與企業界人士前來祈福、還願。此次鴻海集團在土地公尾牙的重要節氣前來參拜，也被視為對傳統信仰與在地文化的重視，象徵企業對新年度發展的期許。

據了解，黃秋蓮此次也特別準備兩面金牌向土地公答謝，並添上大額香油錢表達誠意。相關金牌重量與香油錢金額，因考量尚有其他公益與宗教捐獻安排，未對外公開，但仍展現對土地公長年庇佑的感恩之心。

本次隨同「金雞回娘家」參拜的鴻海集團重要幹部，包括鴻海集團財務副總經理劉德宏、FII鴻佰科技人資處副理藍凱議，以及FIT鴻騰科技財務資深副總楊俊翰等人，皆到場向土地公上香祈福，場面隆重而不失莊嚴。

外界熟知的「錢媽媽」黃秋蓮，過去長期擔任鴻海集團總財務長，在集團財務體系與資金調度上扮演關鍵角色，深受內部尊重。雖然目前已退休、退居幕後擔任顧問，但仍持續協助集團重要財務方向，對鴻海整體營運影響深遠。

黃秋蓮長年信奉土地公，認為企業經營除仰賴專業與努力，也需心存感恩、敬天愛人。此次選在土地公尾牙帶領集團重要幹部回到紫南宮參拜，不僅是祈求新年度財運順遂，更象徵對在地信仰與善循環價值的傳承。

隨著新年度即將展開，鴻海集團以虔誠之心迎接土地公尾牙，也為企業發展注入一份穩定人心的信念，期盼在傳統信仰的庇佑下，持續為產業與社會創造更大的正向能量。