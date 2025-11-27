影/土地公慘落難！台中宮廟「整間全燒光」火海直擊
最新消息，台中市西區華美西街上，鄰近某公園旁的一處土地公廟，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，整間廟都陷入火海，台中警合計派遣30人、14車趕往灌救，但火勢太猛烈，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬燒光，所幸無人傷亡，深夜10點51分火勢撲滅，燃燒面積約10平方公尺，火調科目前正釐清起火的確切原因。
