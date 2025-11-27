影/土地公慘落難！台中宮廟「整間全燒光」火海直擊

Yahoo奇摩關心您：危險行為，請勿模仿 11月24日，在以色列耶路撒冷上演一場驚心動魄的起重機救援。一名少年竟在午夜時分爬上巨型起重機吊臂的掛鉤平台處，距離地面約300公尺，受困9小時後才獲救。當局公布的救援畫面顯示，救難人員垂降到少年身旁，替他戴上安全帽與安全裝備，並一同垂降到地面。 由於事件離奇，震驚以色列民眾。不過這名15歲少年向警方表示，他只是想「看看風景」，早晨路人經過時驚見此景，嚇得立刻報警。少年獲救後被送往醫療機構評估，僅有輕微擦傷與脫水，整體狀況良好。 現場消防部門指揮官表示，這起救援相當複雜，起重機不僅高度驚人，角度也相當棘手。最終救難人員以專業判斷搭建繩索系統，才成功將少年救下。

Yahoo奇摩（國際通） ・ 16 小時前