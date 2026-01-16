影/土城色情養生館持續營業 市府祭鐵腕斷水斷電

新北市土城區一間養生館暗藏春色多次遭警方查緝，且違反建築法規等公安缺失未限期改善持續營業，市府與警方等相關單位昨日前往強勢斷水斷電杜絕非法營業。

土城一間養生館暗藏春色且公安缺失。（圖／翻攝畫面）

土城分局警方去年9月在轄內金城路一間足體時尚館查獲經營色情行業，且該養生館位於住宅區，嚴重影響善良風俗造成治安危害，警方運用第三方警政，經市府公安小組執行公安稽查，發現該養生館有違反建築法規公安缺失，立即張貼黃單限期改善，並由工務局依法裁罰18萬元。

市府各單位到場複查強勢斷水斷電。（圖／翻攝畫面）

經查該場所仍持續營業，且逾期限未改善公安缺失，違規事實明確，再次報請公安會議決議，並由公安小組包括市警局、消防局、經發局、工務局、台水、台電於昨(15)日前往複查時，缺失仍未改善當場強勢執行斷水斷電。

廣告 廣告

土城分局表示，未來將持續結合市府行政團隊，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，即報請公共安全聯合稽查小組進行稽查，勸告業者勿以身試法、心存僥倖，另請屋主應避免將房子出租給不法業者，以免造成治安疑慮又損及自身權益。

延伸閱讀

影/萬華3養生館暗藏春色 市府「斬草除根」 斷水電

影/北投休閒館聚賭查獲3次仍營業 遭斷水電！

影/新北八里棋牌社掩護職業賭場 市府祭鐵腕斷水斷電