影/土城警處理完車禍騎車遭轎車撞飛 肢體擦傷送醫

新北市土城分局一名員警今（20）日上午在轄內處理一起交通事故，結束騎車返回駐地途中，遭一輛轎車撞飛受傷，所幸傷勢輕微送醫治療後已無大礙，全案依交通事故流程處置。

土城分局員警執勤時發生車禍摔傷。（圖／翻攝畫面）

新北土城分局表示，今上午近9時土城區明德路一段發生一起車禍，一輛大貨車沿明德路往延吉街方向迴轉時，與一部機車發生擦撞，造成機車女騎士後傷送醫，轄區清水派出所張姓員警與同仁前往現場，依規定受理車禍事故。

員警機車車頭受損。（圖／翻攝畫面）

未料張員處理完車禍騎警用機車回派出所，在明德路一段往青雲路方向途中，與陳姓男子（49歲）駕駛的銀色轎車發生擦撞，張員被撞噴飛倒地機車上物品散落一地，後方同行的同事立刻上前協助，通知救護車到場同時疏導車流，所幸張員傷勢輕微送醫包紮後已無大礙，車禍原因與肇責仍待調查釐清。

土城分局長前往派出所慰問。（圖／翻攝畫面）

土城分局長陳建龍接獲通報後即前往派出所探視並頒發慰問金，警方呼籲，駕駛人隨時注意車前狀況，遵守交通標誌標線、謹慎操作車輛，以確保自己與其他用路人安全。

