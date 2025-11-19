影/土城驚見超硬場面！2機車「高速路口撞一團」人全噴飛

幾乎沒煞車撞上去！新北市土城區今（19日）下午發生路口撞擊事故，1輛左轉、1輛直行撞成一團，事發瞬間相撞噴飛的監視器畫面也曝光。

撞擊瞬間。 （圖／翻攝畫面）

土城分局指出，事發的確切地點在金城路二段、裕民路口，事發時間約在下午2點22分，獲報後迅速派遣員警會同救護人員趕往，抵達後經了解，車禍發生經過為20歲張女騎著機車，沿裕民路左轉金城路二段往中和方向，跟對象由39歲何男騎乘，沿清水路直行往裕民路方向的機車相撞。

撞擊瞬間。 （圖／翻攝畫面）

2人當場噴飛摔倒，張女下巴、手腳都有擦挫傷，何男則是臉跟手腳有擦挫傷，都被緊急送醫救治，所幸皆無生命危險，撞擊瞬間的監視器畫面也曝光，只見2輛機車的速度都不慢，幾乎沒有煞車在路口撞擊，確切肇事責任歸屬仍在釐清。

廣告 廣告

撞擊前1秒。 （圖／翻攝畫面）

車禍現場。 （圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

挨告加重誹謗不起訴 徐巧芯第一時間發文僅五字：三立是綠媒

移工賣帳戶當詐騙人頭7成是合法移工！移民署跨部會打詐

新北績優男警上網約炮自拍PO網 10萬交保記大過