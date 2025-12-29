(影) 土耳其無人機空戰實力驚人! 新型穿透彈藥、自主編隊飛行震撼亮相

[Newtalk新聞] 土耳其無人機製造商 Baykar 近日接連公布重大技術進展，旗下攻擊型無人機 Bayraktar AKINCI 與無人戰鬥機 Bayraktar KIZILELMA 在精準打擊與自主作戰能力上雙雙取得里程碑式突破，凸顯土耳其在全球無人航空與軍事科技領域的快速崛起。





白俄羅斯媒體《NEXTA》近日在社群平台 X 上引述 Baykar 表示，AKINCI 無人機已於12 月成功完成新型彈藥實彈測試，期間同時測試兩款 TOLUN 系列彈藥，且皆精準命中目標。

TOLUN-F 為破片彈藥，主要用於打擊人員與無裝甲車輛。另一款則為搭載 ASAF 引信的 TOLUN 彈藥，具備強大穿透能力，可有效摧毀混凝土碉堡、地下掩體與厚重鋼筋結構。測試結果顯示，AKINCI 已具備執行高精度、低成本對地打擊任務的能力，性能足以補位甚至部分取代傳統有人戰機。





另一方面，Baykar 也公布兩架 Bayraktar KIZILELMA 無人戰鬥機原型機，於 28 日完成全球首例「自主近距離編隊飛行」。官方影片顯示，兩架無人機自跑道起飛後進行並肩巡航，飛行間距僅約 15 至 20 公尺，最終安全返航降落，全程未經人工介入。





KIZILELMA 為 Baykar 開發的第五代匿蹤無人戰鬥機，自 2022 年首飛以來持續推進測試。此次成果象徵土耳其無人機發展已從傳統偵察任務，正式邁入高階作戰與協同攻擊應用階段，也延續過去 TB2 無人機在烏克蘭戰場累積的實戰經驗。





分析指出，自主編隊與群集作戰技術，未來可大幅降低飛行員風險，同時提升空中打擊效率與戰場彈性。隨著相關能力逐步成熟，土耳其正加速成為全球主要無人系統出口國之一，累計軍事出口額已突破 50 億美元，在國際軍火市場的競爭力持續升高。

