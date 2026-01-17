影/土耳其男收包裹竟「當場爆炸」3傷 背後疑金錢糾紛

記者高珞曦／綜合報導

太嚇人！土耳其伊斯坦堡最近發生包裹爆炸事件，1處高級住宅區的接待處收到1個「神秘包裹」，收件人現場打開包裹竟然爆炸，導致自己和另1人受傷送醫，警方逮捕6名嫌疑犯，疑和收件人有金錢糾紛才犯案。

土耳其伊斯坦堡1名男子最近遭神秘包裹炸傷送醫，警方追查得知嫌犯疑因與其有金錢糾紛犯案。（示意圖／取自pexels）

據土耳其媒體《TRT Haber》報導，事發於當地時間1月10日下午1時36分，出事地點的社區監視器拍到1名戴頭盔的快遞員出現，並將包裹放在接待處，隨後離開。保全人員發現，該名快遞員身上沒有任何快遞公司的標誌，但有收件人資訊，於是保全將包裹列為「可疑物品」放到旁邊。

收件人接到通知前來取件，但他也感覺有異，於是決定現場拆封包裹，怎料下1秒包裹居然炸開，發出巨響甚至還有火光，收件人和另2位民眾受傷，現場其他人也嚇得四處逃命。當地警消獲報趕抵現場，將2名傷者送醫救治。

據報，警方先追查到當時的快遞員，循線找到涉案的其他5人，警方發現，5人中的其中1人「MK」和該名收件者有金錢糾紛，MK也向警方坦承，自己從外部管道取得該收件人的通訊資料，之後將包裹交給快遞員送給該收件人，事後由另1人協助MK藏匿，直到事發被抓。

所幸本案3名傷者治療後已無大礙並出院，詳細內情仍有待警方調查釐清。

