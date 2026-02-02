(影) 土耳其觀光區巴士翻覆入溝釀9死26傷! 疑雨霧路滑與超速失控釀禍

[Newtalk新聞]

土耳其官員表示，一輛城際客運巴士於週日（1 日）在南部安塔利亞省行駛時衝出路面，翻覆於公路邊坡，造成包括司機在內共 9 人死亡、26人受傷，事故原因仍在調查中。





事故發生於當地時間上午 10 時 20 分左右，地點位於安塔利亞市中心西北方的多塞梅阿爾特區（Döşemealtı）。安塔利亞為土耳其著名的地中海沿岸旅遊城市。當地電視台畫面顯示，涉事巴士側翻在高速公路匝道旁斜坡處，車體嚴重受損。

廣告 廣告





安塔利亞省省長胡盧西・沙欣（Hulusi Şahin）指出，該巴士前一晚自土耳其西北部泰基爾達市（Tekirdağ）出發，進行夜間行程，行經事發路段彎道時疑似失控，撞上護欄後翻入溝邊。他表示，事故當場造成 8 人死亡，司機經送醫搶救後不治，死亡人數增至 9 人。傷者中有 7 人傷勢嚴重，包含肢體斷裂等情況。另據多安通訊社（DHA）報導，部分乘客在事故發生時被拋出車外。





事故發生後，救援人員迅速到場，將傷者送往附近醫院治療。沙欣並指出，安塔利亞近日持續降雨，事發時路面濕滑且有濃霧，並不適合高速行駛，初步跡象顯示涉事巴士可能存在超速情形。





土耳其司法部長伊爾馬茲・通茨（Yılmaz Tunç）表示，相關單位已就事故展開全面調查，以釐清確切肇因。





同日，安塔利亞以北約 65 公里的布爾杜爾市（Burdur）亦發生另一起嚴重車禍，兩輛汽車在高速公路上正面相撞，造成 7 人死亡、5 人受傷。





此外，土耳其內政部長阿里・耶利卡亞（Ali Yerlikaya）日前曾在社群媒體發文，對國內交通文化表達憂慮，指出土耳其於 2024 年共有 6,351 人死於交通事故，並表示政府正推動收緊交通法規的相關修法提案。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

網友爆料何衛東已「自殺身亡」! 傳軍方高層曾計畫逼習辭軍委主席

(影) 中國軍隊不聽話了？不顧習禁令 多處軍車調動 軍報還發「換羽」重生