影/在野黨啟動彈劾總統 郭正亮：賴清德將承受美國壓力

在野黨宣布將對賴清德總統啟動彈劾案，今（23）日在立法院程序委員會正式提出並通過排案，將二度邀請賴清德到院會說明與詢答，並在全國各縣市舉辦公聽會，預計明年5月20日前後進行投票。對此，前立委郭正亮直言，賴清德的民調將下降，同時將承受美國的壓力。

郭正亮。(圖/中天新聞)

郭正亮在今天的中天節目「中天辣晚報」中說，今天黃國昌說要拉到520，就是第二階段的投票，他覺得這個想法是對的，就是要到各地去辦公聽會或說明會，讓這個事情不斷延燒。這樣延燒，也會讓憲法法庭不敢有動作。比如說現在立法院有25個案子逕付二讀，難道三讀通過之後，憲法法庭都要用5個人來否決嗎？敢這樣對著幹嗎？

廣告 廣告

郭正亮表示，他覺得目前這個氛圍就是，剛好定到520、剛好賴清德就職滿兩週年，在彈劾案的衝擊下，就不相信賴清德民調不會下降。另外一方面的壓力會來自美國，因為預算不能審，如果是卡到財政收支劃分，美國人會覺得非常荒唐，所以這個問題兩邊壓力都給了，可是大家都知道壓力是在賴清德。賴清德不協商，那就看著辦，就去承受美國的壓力。

賴清德。(圖/中天新聞)

郭正亮說，他知道美國已經拜訪過國民黨的立院黨團，已經知道狀況，為什麼總預算不付委，並不是國民黨反對軍購，到現在他沒有聽到有任何一個國民黨立委出來說反對軍購。

郭正亮指出，因為美國也算有誠意，在審預算之前公佈約111億美元的軍售清單，大概買什麼大家就心裡有數，他認為裡面有一些項目確實值得買，可是就卡住了。國民黨也沒有說反對，所以他覺得賴清德的壓力會蠻大。

郭正亮表示，接下來賴清德值得觀察的是，他敢把《財劃法》送憲法法庭嗎？送送看。而且現在到處都是矛盾，請問另外那3個大法官要不要來開會？所以矛盾一大堆，連民進黨內部也有很多不同意見。

郭正亮說，5票通過《憲訴法》違憲案，他認為比前面的不副署還要嚴重，因為這個是傷害到所有人的常識，怎麼可以用5票通過呢？所以他覺得連民進黨的縣市長候選人，都覺得這個不要碰。連柯建銘都說沒有不副署的空間，王世堅也出來講，他認為賴清德內部壓力也蠻大的。

延伸閱讀

影/游盈隆獲提名中選會主委 王鴻薇：國民黨不為反對而反對

政院提名游盈隆任中選會主委爆雜音 民進黨團表態了！

獲提名任中選會主委 游盈隆自比跳火坑、過河卒子不計毁譽