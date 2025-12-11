影／地產商遇洪水路「賭一把」 1家3口遭捲走罹難

巴西最近洪水成災一名當地知名商人，開車載著妻小外出，發現前方道路已經被大水淹沒，但他選擇開車硬衝。（示意圖／Pexels）





面對洪水，千萬不要輕忽水流的衝擊力。巴西最近洪水成災一名當地知名商人，開車載著妻小外出，來到一個穿越道時，發現前方道路已經被大水淹沒，但他選擇開車硬衝，結果整輛車被洪水沖走，一家三口全部罹難。

眼前道路已經被大水淹沒，但這輛紅色Land Rover卻持續往前硬衝，在他後方的民眾緊張的在後方呼喊。民眾：「快點我們來去幫那家人。」

可以看到開到橋下時，土黃色泥水波濤洶湧，再堅固的車輛也會被強勁的水流直接沖走。

記者：「車子被拋甩，整輛撞進了小溪，沖進了水渠裡，當車子撞上那座小橋時，已經完全沒有力量再脫困。」

巴西聖卡塔琳娜州近日洪水成災，一名當地知名的商人32歲的房地產公司老闆馬肯迪，開車載著他的妻子和女兒外出，行經到一個穿越道時前方道路已經被淹成汪洋，但馬肯迪卻決定賭一把，開車衝過去。

主播：「車子一旦浮起來，就會失去控制，任由水流推著走。」

一家3口連人帶車被洪衝到3公里外，等警方找到車輛時馬肯迪夫婦在車內明顯沒有生命跡象，而女兒遺體則是在離車輛100公尺處發現。洪水環境任何誤判，都可能造成無法挽回的後果。

