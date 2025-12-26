影／地震沒跑先吼「嗷嗷嗷」 孫女不解阿嬤謎之行為

屏東一位阿嬤在24號傍晚地震發生時，不斷的吼叫嗷嗷嗷。（圖／ 1994x__x531_2.0 Threads授權）





24日發生地震，在屏東的一名阿嬤沒有先跑出戶外，竟然先大吼，讓孫女嚇到，阿嬤為什麼先大吼。古早流傳下來的做法，他把影片公開在網路上引發熱議，詢問養過牛的民眾說，要牛停下來的確要喊嗷嗷嗷。過去農業社會將地震視為地牛翻身，長輩才會有這樣的反應。

屏東阿嬤：「嗷嗷嗷，嗷嗷嗷。」屏東一位阿嬤，在24號傍晚地震發生時，並沒有站起來往外跑，而是不斷的吼叫嗷嗷嗷，接著她才起身繼續吼叫。

屏東阿嬤vs.孫女：「嗷嗷嗷，（安娘喂，阿嬤你怎麼這樣子。）」在台北的孫女透過遠端，看到阿嬤的行為非常不解，後來一問才知道，是古時候流傳下來的，孫女把影片公開在網路上，問大家你有同款阿嬤嗎？引發熱議。

廣告 廣告

屏東阿嬤：「我沒有嚇到啦，第一時間我叫嗷嗷嗷，我第一時間就這樣叫而已啦，（你覺得有效嗎），我也不知道啊哈哈哈。」

其他阿嬤：「古時候老一輩的說，說叫嗷嗷嗷，地牛才不會一直翻身，我們的心理（作用）啦。」

原來長輩遇到地震，都有類似的應對方式，會這麼做跟過去農業社會有關。養過牛的民眾：「拉著牛鼻環啊，口令就是嗷嗷嗷，就是叫牛停下來對，叫牛走喊號，要牠停下來喊嗷。」

過去農家養的多數是水牛，不過養的若是黃牛，就要這樣安撫。養牛民眾：「哞哞哞。」

綜合以上民眾的經驗，民間傳說，要馴服水牛與黃牛的叫聲，是不一樣的，水牛是嗷嗷嗷，黃牛是哞哞哞，過去的人相信，地震就是地牛翻身，因此要模仿牛的叫聲，安撫地牛才會讓搖晃停下來。

民眾vs.記者：「那是自然的現象，（所以和這樣），沒有啦沒有效啦。」

時至今日一切講求科學，只是長輩延續過去的生活經驗，地震來了做出本能反應，意外引發討論。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

全台累積9起地震！ 燒肉店「廚具墜地」 50米圍牆倒

台東發生規模6.1地震！ 郭鎧紋：縱谷斷層不排除規模7地震

地震當下抱緊妹妹！台東兄妹暖心畫面瘋傳 網讚：太帥了

